موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة اليوم

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبالها اليوم 25 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 17 سفينة، منها دخول 5 سفن، وخروج 4، وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 أخرى.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 6 سفن، منها دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومنتظر دخول سفينتين.