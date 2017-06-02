نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة اليوم

أمانى العزازى أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبالها اليوم 25 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 17 سفينة، منها دخول 5 سفن، وخروج 4، وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 أخرى. كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 6 سفن، منها دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتي
3:08 م, الجمعة, 2 يونيو 17 3:08 م, الجمعة, 2 يونيو 17

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أمانى العزازى

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبالها اليوم 25 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 17 سفينة، منها دخول 5 سفن، وخروج 4، وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 أخرى.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 6 سفن، منها دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومنتظر دخول سفينتين.

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