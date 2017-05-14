موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأحد الموافق 14/5/2017 عدد 24 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول اليوم 5 سفن. ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول 3 سفن. كما يتواجد بالميناء سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.
وجار التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأحد الموافق 14/5/2017 عدد 24 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول اليوم 5 سفن.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما يتواجد بالميناء سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.