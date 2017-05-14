موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأحد الموافق 14/5/2017 عدد 24 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول اليوم 5 سفن.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما يتواجد بالميناء سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.



وجار التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.