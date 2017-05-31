موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأربعاء، الموافق عدد 23 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج عدد 2 سفينة بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 5

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأربعاء، الموافق عدد 23 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج عدد 2 سفينة بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، وجار التنسيق بين الجهات المختصه بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.