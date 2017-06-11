موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، منها 2 حاويات وسفينة بضاعة عامة وسفينة صب جاف، ومغادرة 4 سفن، وموجود علي الأرصفة 5 سفن، منها 2 حاويات و2 بضاعة عامة وسفينة صب جاف



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، منها 2 حاويات وسفينة بضاعة عامة وسفينة صب جاف، ومغادرة 4 سفن، وموجود علي الأرصفة 5 سفن، منها 2 حاويات و2 بضاعة عامة وسفينة صب جاف ومن المنتظر دخول سفينة صب جاف.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات، وموجود علي الأرصفة 3 سفن حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.