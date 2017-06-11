نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، منها 2 حاويات وسفينة بضاعة عامة  وسفينة صب جاف، ومغادرة 4 سفن، وموجود علي الأرصفة 5 سفن، منها 2 حاويات و2 بضاعة عامة وسفينة صب جاف
11 يونيو، 2017 11 يونيو، 2017

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أمانى العزازى 

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، منها 2 حاويات وسفينة بضاعة عامة  وسفينة صب جاف، ومغادرة 4 سفن، وموجود علي الأرصفة 5 سفن، منها 2 حاويات و2 بضاعة عامة وسفينة صب جاف ومن المنتظر دخول سفينة صب جاف. 

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات، وموجود علي الأرصفة 3 سفن حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.

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