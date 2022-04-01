أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، فقد استقبل الميناء السفينة LADY FARIDA القادمة من دمياط التى ترفع علم مالدوفيا ويبلغ طولها 105.9 متر والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 5700 طن ملح إلى قبرص .

كما استقبل الميناء السفينة MSB- 1 القادمة من لبنان التى ترفع علم سانت فنست ويبلغ طولها 96.7 متر والغاطس 5.9 متر وذلك لشحن 3800 طن أسمنت أبيض إلى سوريا .



الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار رؤية الهيئة الاقتصادية لفتح أسواق خارجية عالمية جديدة في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا لتصدير المنتجات السيناوية عبر ميناء العريش .

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج ٤ سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة و 4 سفن حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .