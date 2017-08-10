موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم سجل 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم سجل 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.