موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة وتكرم السيدات المتميزات فى النقل البحرى

أكد بيان المنطقة الإقتصادية لقناة السويس اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وقال اللواء بحري محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية رشحت ثلاث سيدات تم تكريمهن بالاحتفالية التى أقامها القطاع بمقر الأكاديمية البحرية بالعلمين ممن ساهمن بدور حيوي فى مجالهن الوظيفي وتحملن صعاب ومشقة ظروف العمل وتحت ضغط، لافتا إلى أن قوة عمل المرأه تجاوز ٤٠% بإجمالى ٣٣٧ سيدة من ١١٠٠ عامل، بالقطاع الشمالى.

وأشار برايا إلى أن تكريم قطاع النقل البحرى والأكاديمية العربية للقيادات النسائية فى المجال الملاحى تقليد جديد سيتم تكراره بشكل سنوى وفقا لتعليمات المنظمة البحرية الدولية التى قدرت دور ومساهمات المرأة فى النقل البحرى.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى خلال احتفالية أقامها لتكريم السيدات المشاركات بيوم العلمين والمحالين للمعاش والفائزين بالبطولات الرياضية والثقافية، أنه من المزمع تكرار تكريم السيدات المتميزات فى احتفالية تقام سنويا خلال مايو من كل عام تقديرا لدورهن وذلك وفقا لتعليمات المنظمة البحرية الدولية التى تقدر دور المرأة التى أصبحت قبطانا بحريا لأول مرة فى إطار تمكينها بحريا.