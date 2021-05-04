نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة خلال 24 ساعة

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة حاويات
أماني العزازي 1:43 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 1:43 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء في بيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة  بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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بقلم أماني العزازي

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