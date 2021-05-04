موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة خلال 24 ساعة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء في بيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.