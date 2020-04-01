موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة اليوم

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء أن العمل يجري بشكل منتظم بموانئ شرق وغرب بورسعيد، فى ظل إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات.

مشيراً إلى أن العمل يجري على مدار اليوم بمعديتي الرسوة وشرق بورسعيد لنقل الحاويات الي الموانئ.

كما أكد المحافظ أنه يتابع باستمرار عمل موانئ شرق وغرب بورسعيد وكذلك المركز اللوجيستى لتسهيل حركة المواني ودخول وخروج البضائع.

مشيرا الي أن هناك إجراءات احترازية مشددة بموانئ بورسعيد، من خلال التعقيم المكثف علي مدار اليوم وخضوع العاملين للكشف المبدئي بجهاز الحرارة وكذلك استخدام الكمامات والجوانتي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حرصاً علي انتظام العمل.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن هناك جهودا مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية لضمان سير العمل فى الاماكن اللوجيسية بما يضمن سلامة العاملين بهذه المواطنين وتحقيق الصالح العام.

لافتا إلى انه يتم اتباع الارشادات والاجراءات الاحترازية عند دخول وخروج الحاويات لمنع تعطيل العمل بالموانئ وكذلك توفير كافة سبل الامان للمواطنين.

وسجلت حركة السفن بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 17 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينة ومتواجد علي الارصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.