موانئ بورسعيد تستعد لمواجهة الطقس السيئ غدًا وتسجل اليوم دخول 19 سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى) أن إجمالى حركة السفن اليوم 19 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .

وأصدرت الجهات المعنية فى موانئ بورسعيد رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف المحتملة لموجة الطقس السيئ المتوقعة غدا الخميس فيما يتعلق بتراكى السفن على أرصفة الميناء وآليات شحن وتفريغ البضائع .

يذكر أن موانئ بورسعيد تتميز بدرجة الانحراف صفر والتى لا تؤثر موجات الطقس السيئ على حركة دخول السفن منها وإليها ، وتتبع موانئ شرق وغرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .