نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستعد لمواجهة الطقس السيئ غدًا وتسجل اليوم دخول 19 سفينة

التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أماني العزازي 12:55 م, الأربعاء, 11 مارس 20 12:55 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى) أن إجمالى حركة السفن اليوم 19 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .

وأصدرت الجهات المعنية فى موانئ بورسعيد رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف المحتملة لموجة الطقس السيئ المتوقعة غدا الخميس فيما يتعلق بتراكى السفن على أرصفة الميناء وآليات شحن وتفريغ البضائع .

يذكر أن موانئ بورسعيد تتميز بدرجة الانحراف صفر والتى لا تؤثر موجات الطقس السيئ على حركة دخول السفن منها وإليها ، وتتبع موانئ شرق وغرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

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بقلم أماني العزازي

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