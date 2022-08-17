موانئ بورسعيد تتداول 34 سفينة اليوم الأربعاء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NURI SONAY وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 143 مترا والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ 1852 طن حديد بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة SAROS B التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 111 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 1988 طن حديد بالميناء.

وذكر بيان اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 34 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.