نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
أماني العزازي 1:57 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 1:57 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “RUTH” والتى ترفع علم أنتجوا ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 3700 طن زجاج من الميناء، كما استقبل السفينة “ZAMZAM” والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3500طن رخام بالميناء.

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وأوضحت أن إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي بضائع عامة ومغادرة سفينتي حاويات و بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

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وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بقلم أماني العزازي

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