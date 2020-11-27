نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تتداول 25 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.…

أماني العزازي 1:47 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20 1:47 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن .

اقرأ أيضا  مصلحة الجمارك لتجار القاهرة : مزايا عديدة للقانون الجديد

كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 27-11-2020

مدحت إسماعيل 12:17 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20

تحذير أمريكي من السفر إلى إفريقيا بسبب تفشي كورونا.. ما عدا 5 دول

عبدالغفور أحمد محسن 7:38 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

اتفاق بين هيئة قناة السويس و«مكسيم» لتطوير وتشغيل استراحة «ديليسبس»

المال - خاص 7:30 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة اليوم

أماني العزازي 3:48 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

تقدم 12 تحالفًا عالميًّا للمنافسة على مناقصة تنفيذ منظومة الكارت الذكي لوسائل النقل

مدحت إسماعيل 12:15 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 26-11-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 26 نوفمبر 20