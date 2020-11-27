موانئ بورسعيد تتداول 25 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.…

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .