موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة خلال 24 ساعة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة…

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و خروج سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.