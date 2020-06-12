نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة اليوم الجمعة

وسجل إجمالي حركة السفن، اليوم، 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد مغادرة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.
أماني العزازي 3:05 م, الجمعة, 12 يونيو 20 3:05 م, الجمعة, 12 يونيو 20

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ESNA مصرية الجنسية، والتى يبلغ طولها 223 مترًا، والغاطس 14 مترًا؛ وذلك لتفريغ 63 ألف طن قمح فرنسي بالميناء.

وسجل إجمالي حركة السفن، اليوم، 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد مغادرة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومغادرة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، من وإلى الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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