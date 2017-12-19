موانئ بورسعيد: الحركة طبيعية ووصول ومغادرة 20 سفينة

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات. ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل…

أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات.

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات.

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء

