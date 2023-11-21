موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 283 سفينة بحمولة 4.6 مليون طن خلال أكتوبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر الماضي، بإجمالي حمولات بلغ 4,669,223 طن كطاقة محققة، و370,681 حاوية مكافئة، من خلال استقبال 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 40 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 346,051 طن، وحاويات 35,051 حاوية مكافئة.

كما استقبل الميناء 9 سفينة بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن سياحية و2 سفينة تحولت ساحلي و60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال أكتوبر 119 سفينة حاويات و8 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و11 سفينة ملح و1 سفينة تموينات بترولية، بطاقة محققة 4,190,695 طن، وحاويات 335,630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 19 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 132,477 طن.

ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا والذي استقبل لأول مرة سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.