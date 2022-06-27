موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 226 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن خلال مايو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مايو الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,574,167 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 327,697 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 226 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 53 سفينة حاويات بطاقة محققة 430,695 طن وعدد حاويات 42,328 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 8 سفن بضائع عامة، وعدد 3 سفن صب سائل، و سفينة رورو، و سفينة ملح، فضلاً عن استقبال عدد 32 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مايو عدد 116 سفينة حاويات وعدد 7 سفن كلينكر وسفينة أسمنت بطاقة محققة 3,127,570 طن وعدد حاويات 285,369 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 4 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 15902 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش.