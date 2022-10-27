موانئ المنطقة الاقتصادية تستقبل 232 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن خلال سبتمبر

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موائنها التابعة خلال سبتمبر 2022، وأكدت من خلاله بالأرقام على الدور الحيوي الذي تلعبه موائنها التابعة في دعم حركة التجارة العالمية بالتوازي مع أعمال التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل الموانئ وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش المطلة على البحر المتوسط قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر سبتمبر الماضي بإجمالي حمولات 358077 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 332015 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 232 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد استقبل عدد 54 سفينة حاويات بطاقة محققة 386386 طنا وعدد حاويات 43178 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 6 سفن بضائع عامة، وعدد 5 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، وسفينتين ملح وسفينتين سياحيتين فضلاً عن استقبال عدد 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر سبتمبر عدد 110 سفن حاويات وعدد 7سفن كلينكر و5 سفن ملح وسفينة أسمنت بطاقة محققة 7317734 طن وعدد حاويات 288837 حاويه مكافئة.

أما ميناء العريش البحري فقد استقبل عدد 3 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 17035 طنا ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

وبالنسبة لميناء السخنة فقد شهد حركة تداول بضائع عامة بلغت 38411 طنا وصب جاف بحمولة 308486,74 طن وصب سائل بإجمالي 299196,19 طن وحاويات بإجمالي حمولة 679991 طنا لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال سبتمبر 1288058,03 طن.

أما ميناء الأدبية فقد شهد معدل نمو بلغ 47.85 % في إجمالي حمولة البضائع المتداولة حيث بلغت إجمالي الحمولة 7156630,90طن مقارنة بـ 484038,74 طن في سبتمبر العام الماضي، كما بلغ معدل تداول الحاويات 6679 حاوية مكافئة بإجمالي عدد سفن وصل إلى 34 سفينة.