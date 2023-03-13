موانئ العريش وبورسعيد تستقبل 211 سفينة فبراير الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,949,043 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 328,428 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 211 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 29 سفينة حاويات بطاقة محققة 335,241 طن وعدد حاويات 33,589 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 8 سفينة بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، وسفينة ملح وأخرى تحولت ساحلي، فضلاً عن استقبال عدد 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر فبراير عدد 103 سفن حاويات وعدد 15 سفينة كلينكر وسفينتي ملح وسفينتيى أسمنت بطاقة محققة 3,587,952 طن وعدد حاويات 294,839 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 25,850 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.

وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب السفن العملاقة وتعمل أيضاً على جذب الخطوط الملاحية العالمية والاستثمارات المختلفة.