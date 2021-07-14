موانئ العريش وغرب بورسعيد تصدر 4 آلاف طن ملح و3900 طن صودا كاوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر، استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة TALI القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع لبنان ويبلغ طولها 85 مترًا، والغاطس 6.5 متر؛ وذلك لشحن…

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر، استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة TALI القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع لبنان ويبلغ طولها 85 مترًا، والغاطس 6.5 متر؛ وذلك لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر الثامنة عشرة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 75 ألف طن. وبذلك تعتبر لبنان المستورد الأول للملح عبر ميناء العريش بعدد 10 سفن، بإجمالى حمولات 34 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة GUDENA التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 96 مترًا، والغاطس 5.3 متر؛ وذلك لشحن 3900 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.