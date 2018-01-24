موانئ السويس تستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز اليوم الأربعاء





نادية صابر







قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين و على متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي .







كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة ثلاث سفن و هي امانة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 425 راكب و 198 شاحنة بضائع و 20 سيارة .







بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هي امانة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 389 راكب و 98 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 11 سيارة .







على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 650 راكب و تداول 103 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 179 راكب و 14 براد و 3 تريلا و 25 سيارة و 2 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 20 براد و 20 تريلا .







بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 198 راكب و 3 براد و 10 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 231 راكب و 21 براد و 12 تريلا و 4 سيارة .

