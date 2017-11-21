موانئ البحر الأحمر يوافق على إنشاء مستودعات وساحات تخزينية بنويبع

نادية صابر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبوسنة على قيام الهيئة بإنشاء وإدارة مخازن ومستودعات وساحات تخزينية بميناء نويبع، لاستغلالها فى جميع الأنشطة التخزينية سواء كانت بضائع عامة أو بضائع محواة أو صب جاف أو سائل مما تساهم فى زيادة حجم تداول البضا

نادية صابر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبوسنة على قيام الهيئة بإنشاء وإدارة مخازن ومستودعات وساحات تخزينية بميناء نويبع، لاستغلالها فى جميع الأنشطة التخزينية سواء كانت بضائع عامة أو بضائع محواة أو صب جاف أو سائل مما تساهم فى زيادة حجم تداول البضائع بالميناء وتساهم مساهمة فعالة فى خدمة المنطقة الاقتصادية بخليج العقبة بالمملكة الأردنية، وفق ما صرح به ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،

.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالى 2016 / 2017،.

وحققت الهيئة مليارًا و564 مليون جنيه بزيادة قدرها 984 مليونا بنسبة زيادة 170 % عن المستهدف تحقيقه (580 مليون جنيه).

وناقش أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعض الموضوعات التي تخص الحسابات الختامية للهيئة وأشادوا بتعاون وحدة الحسابات لتلافى بعض الملاحظات وإيضاح الكثير من نقاط الاختلاف، وأفاد تقرير الجهاز المركزي عن متابعة وتقويم أداء الهيئة عن العام المالي 2016 / 2017 عن ارتفاع إيرادات الهيئة وزيادة إجمالى البضائع المتداولة وكمياتها وارتفاع حركة الركاب والسائحين بجميع موانئ الهيئة.

وأضاف ملاك أن المجلي وافة أيضا على إنشاء محطة متعددة الأغراض بالميناء وتفعيل التبادل التجاري على طريق الحرير وتحويل النشاط الأساسى من ميناء ركاب إلى ميناء بضائع وركاب لزيادة موارد الهيئة والدخل القومي.

وأعلن أبو سنة خلال الجلسة الانتهاء من تنفيذ 75 % من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018 خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 15/11/2017 ومنها الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة انتظار الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه و تم البدء بالمرحلة الثانية .

كما تم تدشين القاطرة الأولى تحيا مصر (1)، وجارٍ الإعداد لتدشين القاطرة الثانية تحيا مصر (2) بتكلفة إجمالية 207.4 مليون جنيه والانتهاء من تدعيم حاجز الأمواج الأوسط والغربى بميناء السويس بتكلفة 37.5 مليون جنيه.

وفي ختام الجلسة، استعرض أبو سنه نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/10/2017 من حيث كمية البضائع المتداولة بنسبة زيادة 17 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي وحركة الركاب بنسبة زيادة 2 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

