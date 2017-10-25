موانئ البحر الأحمر يوافق على إنشاء مخازن بسفاجا

نادية صابرأكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، ومنها تنفيذ ثلاث مشروعات بموانئ سفاجا ونويبع وشرم ال

نادية صابر

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، ومنها تنفيذ ثلاث مشروعات بموانئ سفاجا ونويبع وشرم الشيخ.

ويتضمن مشروع تصميم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، ومشروع تصميم وإنشاء وتوريد المعدات، والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض بميناء نويبع، ومشروع تطوير ميناء شرم الشيخ، ويشمل (محطة الركاب السياحية – مارينا اليخوت – مركز أعمال تجارى – مركز ترفيهى – استثمار عقارى) والبدء فى توقيع مذكرات تفاهم بخصوصها.

واستعرض أبوسنة مقترح قيام الهيئة بإنشاء وإدارة واستغلال مخازن ومستودعات وساحات تخزينية بميناء سفاجا لاستغلالها فى كافة الأنشطة التخزينية سواء كانت بضائع عامة أو بضائع محواة أو صب جاف أو سائل، مما تسهم فى زيادة حجم تداول البضائع بالميناء وتساهم مساهمة فعالة فى خدمة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، ووافق المجلس على المقترح لتحسين المظهر العام للميناء وتحويل نشاطه الأساسى من ميناء ركاب إلى ميناء بضائع وركاب وزيادة موارد الهيئة والدخل القومى.

كما وافق المجلس على استخدام الموارد الذاتية ( مصادر اخرى ) فى تمويل الخطة الاستثمارية لموانى الهيئة.

وأشار يوسف إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2017/2018 خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/9/2017 وما تحقق من إيرادات ومصروفات خلال نفس الفترة.

وفى ختام الجلسة استعرض ابو سنه نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/9/2017 من حيث كمية البضائع المتداولة بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضى وحركة الركاب بنسبة زيادة 5% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.