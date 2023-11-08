موانئ البحر الأحمر: وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أسقبال ميناء سفاجا اليوم السفينة ESNA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بإتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة

و شهدت موانيء البحر الأحمر نشاطا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و84 سيارة ، وصول وسفر 1035 راكب بموانيها .

وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع ، 363 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 171 شاحنة و11 سيارة.

و شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن 175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.