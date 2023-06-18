موانئ البحر الأحمر والشركة المصرية لإصلاح السفن توقعان عقد بناء وتدشين 4 قاطرات

وقعت

والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية ولنشي إرشاد ألومنيوم بحرى من تصنيع شركة ترسانة الإسكندرية ، وذلك بمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية.

حضر التوقيع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء بحرى أشرف عباس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، ضمن جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة الوحدات التي تستخدم لأعمال القطر والإرشاد.

وتشمل مواصفات القاطرات البحرية نظام تراكتورز بقوة شد 70 : 75 طنا ، طول 35-37 مترا ، عرض 12 : 13 مترا ، غاطس 6.5 متر وسرعة 12 عقدة ، الوقود لا يقل عن 80-90 طنا تقريبا ومياه الشرب لا تقل عن 15 طنا تقريبا ، ومواصفات لنشات الإرشاد البحرى بوزن 30 طنا ، طول 17-18 مترا ، عرض 5 : 5.5 متر ، غاطس 1.5 متر وسرعة 20 عقدة ، حجم خزانات الوقود 3 أمتار مكعب مقسمة إلى 2 تانك ، حمولة الأفراد الكلية ( 7 ) أفراد.

وسيتم بناء القاطرات البحرية واللنشات وفقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال تصميم القاطرات البحرية المتطورة لاستخدامها فى أعمال القطر والإرشاد للسفن العملاقة التى تحتاج لقاطرات بمواصفات خاصة ، والتدفيع والمصاحبة والمساعدة في عمل المناورة والتوجيه والفرملة للسفن القادمة والمغادرة والعمل كوحدة إطفاء حريق بإمكانيات متطورة مع الثبات في المكان وتستخدم كوحدة بحرية في الطوارئ وتتميز القاطرات بكفاءة عالية في السرعات العالية والبحر العالي، كما تتلاءم مع ظروف التشغيل وفقا للظروف المناخية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر تعمل دوما على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الأجيال الجديدة من السفن العاملة بأعالي البحار، كما يتم تدريب الأطقم العاملة على القاطرات والوحدات البحرية بصفة دورية ورفع كفاءة الأفراد للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأجيال المتطورة من الوحدات البحرية.