موانئ البحر الأحمر: شحنتا القمح بالخشخاش تحت التحفظ

خالد بدر الدين:أكد ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن شحنتي قمح فرنسي وروماني ما زالتا تحت التحفظ، وتنتظران قرار النائب العام، بعد أن رفضتهما إدارة الحجر بوزارة الزراعة المصرية؛ لاحتوائهما على بذور الخشخاش.وذكرت وكالة رويترز أن وزير الزراعة كان أعلن الأربعاء الماضى،

خالد بدر الدين:

أكد ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن شحنتي قمح فرنسي وروماني ما زالتا تحت التحفظ، وتنتظران قرار النائب العام، بعد أن رفضتهما إدارة الحجر بوزارة الزراعة المصرية؛ لاحتوائهما على بذور الخشخاش.

وذكرت وكالة رويترز أن وزير الزراعة كان أعلن الأربعاء الماضى، أن بذور الخشخاش التي وجدت في الشحنتين المستوردتين من فرنسا ورومانيا ليست بالخطيرة جدا، وأن السلطات ستفرج عنهما وتغربلهما.

وقال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك اتجاها مؤكدا لفك الحظر على الشحنتين وغربلتهما وقبولهما.