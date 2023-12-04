«موانئ البحر الأحمر» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة السويس لتدريب الطلاب والخريجين

وقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بروتوكول تعاون بين الجانبين، يهدف إلى تبادل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتقديم برامج تدريبية ومهنية لتطوير مهارات الطلاب والخريجين وتمكينهم من الحصول على فرص تدريبية متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل، وبرامج تأهيلية علمية للعاملين بالهيئة، بما يتوافق مع معطيات وآليات التعاون المشترك بينهم ومن أجل الوصول الى أعلى معدلات الأداء والجودة،

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، اللواء بحري احمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والهندسية، دينا جوهري نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، مارينا برسوم مدير المشروع عن جامعة السويس و دكتور جوزيف سمير إخصائي التوظيف والشراكات مع أصحاب الأعمال بالمركز الجامعي بجامعة السويس.

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم في كلمته استعداد الهيئة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات المصرية لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل وتنمية مهارتهم لتواكب تطورات العصر، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب المهني موازي لمسار التعليم الأكاديمي لتطوير وتنمية المجتمع المصري وتقديم كل ما هو جديد بشأن تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة في المجالات المختلفة ذات الصلة تماشيا مع التطور الكبير في احتياجات سوق العمل.

وأشار عبدالرحيم إلى أن توقيع بروتوكول اليوم مع جامعة السويس يتيح مجال التدريب لطلاب وخريجي جامعة السويس (بمختلف التخصصات) الأكاديمي والعملي، والسماح للطلاب للقيام بزيارات ميدانية للهيئة والموانئ التابعة للتعرف على طبيعة العمل والحياة المهنية ومتطلباتها، وتنظيم ندوات تعريفية داخل الجامعة أو من خلال أحد المنصات الالكترونية يحاضر بها رواد الهيئة لنقل الخبرات والتجارب المهنية.

وقال الدكتور أشرف حنيجل، أنه في إطار سياسة الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030، وسعى وزارة التعليم العالي لسد الفجوة بين الدراسة الاكاديمية واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير قدرات ومهارات طلاب الجامعات المصرية، تم تنفيذ نموذج للشراكة بين جامعة السويس والجامعة الامريكية بالقاهرة من خلال تأسيس مراكز التطوير المهني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب والتطوير المهني والإرشاد الوظيفي من الطلاب والخريجين بجامعة السويس.

وأضاف حنيجل ان توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة يأتي في إطار حرص مراكز التطوير المهني على التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات انطلاقا من أهدافه في ربط الدراسة الاكاديمية باحتياجات سوق العمل، ومساعدة الشركات من خلال توفير خريجين وطلاب مؤهلين ومدربين وجاهزين للعمل أو التدريب مما يسهل عمليات التوظيف، وأن الجامعة ستسهم أيضا في تطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة بالهيئة، وتقديم الدورات التدريبية ورش العمل والندوات.