موانئ البحر الأحمر تطرح سفينة كليو باترا الغارقة للبيع

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن طرح مزايدة علنية لعملية بيع حطام السفينة كليوباترا الغارقة أمام ميناء الزيتيات بالسويس.

وحدد الهيئة، في بيان لها، الخامس من ديسمبر المقبل لعملية طرح كراسة الشروط والتي تبلغ قيمتها 1000 جنيه.

واشترطت سداد نسبة 30% قيمة البيع بمجرد رسو المزاد، بينما في حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية والتي يصل إلي 500 ألف جنيه، علي أن يتم سداد باقي البيع خلال أسبوعين من اليوم التالي من تاريخ الرسو.

يذكر أن السفينة كليوباترا محجوز عليها منذ 10 سنوات لكثرة الديون المتراكمة عليها بحكم محكمة وتم عرضها للبيع بالمزاد 4 مرات، إلا أن الإجراءات القانونية لم تنتهِ بالبيع.