«موانئ البحر الأحمر» تضع مخططًا لتطوير ميناء شرم الشيخ بتكلفة 200 مليون جنيه

أكد مصدر مطلع بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة وضعت مخططًا لتطوير ميناء شرم الشيخ بتكلفة 200 مليون جنيه. وأشار إلى أن خطة الهيئة لتطوير الميناء تشمل تكريك رصيف الميناء للوصول للعمق الإنشائى، والذى يتراوح بين 8 إلى 10 أمتار.

ولفت إلى أن المخطط يشمل أيضًا إنشاء شبكة المرافق ومحطات الصرف والمياه وربطها بمدينة شرم الشيخ، مع إيجاد بدائل لاستقبال اليخوت والكروز ذات الأعماق الكبيرة، ويتم حاليًا دراسة التمويل الكافى لعمليات التطوير.

ويعتبر ميناء شرم الشيخ من المنافذ البحرية المهمة لمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى أنه نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة، ويطل على رصيفين فقط بأطوال تصل إلى 650 مترًا.

وأوضح المصدر أنه سيتم بناء صالات جديدة لـ«سفر ووصول» ركاب اليخوت والسفن السياحية لتضاهى الموانئ المنافسة، بحيث تكون قريبة من الرصيفين ومتكاملة الخدمات، بجانب التخلص من المبانى القديمة بالميناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة CRBC الصينية عام 2018، بهدف إنشاء مجمع سياحى بميناء شرم الشيخ، يتضمن محطة ركاب سياحية، ومارينا لليخوت، ومركزا ترفيهيا بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، لدعم وتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، وافتتاح قزق ميكانيكى للسفن، لإصلاح وصيانة اللنشات، واليخوت، بمنطقة شرم الشيخ.

وفى السياق نفسه، نجحت شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية فى إدارة وتشغيل «القزق الميكانيكى» بشرم الشيخ فى فبراير 2021، وإنهاء جميع التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت وإمدادها بالوقود والمياه وكل العمرات والتجهيزات.