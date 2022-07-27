موانئ البحر الأحمر : تصدير 23000 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تصدير 23000 طن فوسفات على متن السفينة “ABM JUSTICE”، المتجهة إلى اليونان، بإجمالي تداول 29377 طن بضائع عامة متنوعة و308 شاحنات و805 سيارات ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 25792 طن بضائع عامة ومتنوعة، و119 شاحنة، و17 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 3585 طن بضائع عامة ومتنوعة، و189 شاحنة، و788 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 1471 طن بضائع عامة ومتنوعة، و67 ملاكي، والعبّارة عمان بإجمالي 5 شاحنات بحمولة 59 طن بضائع عامة ومتنوعة، و3 ملاكي،

والسفينة الحرية بإجمالي 52 شاحنة بحمولة 1383 طن بضائع عامة ومتنوعة، والسفينة أمل بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة، و9 ملاكي،

والعبّارة عمان بإجمالي 8 شاحنات بحمولة 197 طن بضائع عامة ومتنوعة، و5 ملاكي، والعبّارة عمان بإجمالي 8 شاحنات بحمولة 197 طن بضائع عامة ومتنوعة، و7 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبّارة سيناء بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 434 طن بضائع عامة، و138 طن ترانزيت إلى ليبيا، و6 ملاكي، و12 شاحنة فارغة، وتمّت مغادرة العبّارة سيناء بإجمالي 24 شاحنة بحمولة 660 طن بضائع عامة، و1 ملاكي.

كما استقبل ميناء السويس السفينة النوى إكسبريس بعدد 712 سيارة ملاكي قادمة من جدة، ووصول وسفر 1896 راكبًا بموانيها.