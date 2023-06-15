موانئ البحر الأحمر تشهد نشاطا في تداول البضائع والشاحنات اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن موانئ الهيئة تشهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع والشاحنات، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن و تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 741 شاحنة و109 سيارات.

وشملت حركة الواردات 5100 طن بضائع ، 343 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58900 طن بضائع ، 398 شاحنة و14 سيارة ووصول وسفر 2970 راكبا بموانيها ..

تصدير50 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة Mindanao وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي القاهرة ، أمل والحرية وغادرت 3 سفن وهي القاهرة ، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و203 شاحنات حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة .