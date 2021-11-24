موانئ البحر الأحمر تشهد تراكي 9 سفن اليوم

شهدت موانيء البحر الأحمر، اليوم الأربعاء ، تراكي تسع سفن على أرصفتها ، وتداول 1399 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة و31 سيارة ، حيث شملت حركة الصادرات 356 طن بضائع عامة و122 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

وأكد بيان صحفي صادر من هيئة موانيء البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 1043 طن بضائع عامة و173 شاحنة و14 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن اكسبريس” بحمولة 102 شاحنة و13سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة “دليلة ” بحمولة 92 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

كما استقبل “ميناء نويبع” السفينة “عمان” والسفينة “سيناء” ومغادرة السفينة “سيناء” و”عمان” ، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1043 طنا و1 سيارة ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 356 طن وسيارتين ملاكي.