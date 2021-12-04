موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 992 طن بضائع و277 شاحنة اليوم

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة و41 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 328 طن بضائع عامة و41 شاحنة و سيارة ملاكي، بينما حركة الواردات 564 طن بضائع عامة و236 شاحنة و40 سيارة ملاكي ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنات و36 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 84 شاحنة. وتم مغادرة السفينة “ادفو ” فارغة متجهة إلى رومانيا.

ساحة تفتيش الشاحنات بأحد موانئ البحر الأحمر

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث استقبل 45 شاحنة بحمولة 564 طنا و4 ملاكي وتصدير 41 شاحنة بحمولة 328 طن وسيارة ملاكي.