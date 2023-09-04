موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 9 آلاف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 530 شاحنة و75 سيارة وصول وسفر 1171 راكبا.

وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 243 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 287 شاحنة و63 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و243 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج.

