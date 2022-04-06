 موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 8886 طن بضائع اليوم

شهدت الحركة الملاحية بمواني البحر الاحمر تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بإجمالي 8886 طنا ووصول ومغادرة عشر سفن.

وأكد بيان صادر من هيئة موانيء البحر الأحمر وصول أربع سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفنا ، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول 1595 طن بضائع عامة ومتنوعة و194 شاحنة و8 شاحنات ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 7291 طن بضائع عامة ومتنوعة 169 شاحنة و66 شاحنة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن اكسبريس” بحمولة 103 شاحنات و65 شاحنة ملاكي وتم مغادرة السفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 79 شاحنة وأربع شاحنات ملاكي والسفينة “أمل” بحمولة 45 شاحنة والسفينة الرياض بحمولة 4 شاحنات و4 أخري ملاكي والسفينة WANG – DA فارغة متجهة الي بور سودان.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 221 طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1595 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة VISION SBIRIT قادمة من الامارات بحمولة 7070 طنا لمادة البروبلين.