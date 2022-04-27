شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7713 طن بضائع عامة متنوعة و401 شاحنة و475 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 17 سفينة ، ومن المنتظر دخول 3 سفن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5774 طن بضائع عامة ومتنوعة و231 شاحنة و20 سيارة بينما بلغت حركة الواردات تداول 1939 طن بضائع عامة ومتنوعة و170 شاحنة و455 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء السويس السفينة ALLOUF قادمة من جدة توكيل الجوهرة بحمولة 426 سيارة ملاكي.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة MAGNUM ELERGY توكيل ميد شيبينج قادمة من بورسعيد لشحن فوسفات والسفينة أمل بعدد 84 شاحنة بحمولة 1612 طن بضائع عامة ومتنوعة و20 سيارة ملاكي و13 شاحنة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 101 شاحنة بحمولة 2371 طن بضائع عامة ومتنوعة و20 ملاكي و8 شاحنات فارغة والسفينة الحرية بعدد 55 شاحنة بحمولة 1707 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرتهما، حيث تم استقبال 24 شاحنة بحمولة 327 طن بضائع عامة و9 ملاكي و49 شاحنة فارغة وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1696 طن بضائع عامة، بجانب وصول وسفر 683 راكبا.