موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 77 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 789 شاحنة و100 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 428 شاحنة و 80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 361 شاحنة و 20 سيارات.



حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح فرنسي لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.



كما يستقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس وتغادر السفينتين دليلة والحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية 2 .



كما يشهد ميناء نويبع اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج و وصول وسفر 1140 راكبا.