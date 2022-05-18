موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 7176 طن بضائع و313 شاحنة

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7176 طن بضائع عامة متنوعة و313 شاحنة و79 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 18 سفينة ، ومن المنتظر دخول ثلاث سفن جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5906 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و219 شاحنة و56 ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1270 طن بضائع عامة ومتنوعة و94 شاحنة و23 سيارة ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 6 شاحنات بحمولة 119 طن بضائع عامة ومتنوعة وشاحنة فارغة والسفينة أمل بعدد 38 شاحنة بحمولة 565 طن بضائع عامة ومتنوعة و23 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 97 شاحنة بحمولة 2611 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بعدد 60 شاحنة بحمولة 1615 طن بضائع عامة ومتنوعة وثلاث شاحنات ملاكي و15 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرتهما حيث تم استقبال 35 شاحنة بحمولة 449 طن بضائع عامة و137 طن ترانزيت إلى ليبيا و15 شاحنة فارغة وتصدير 62 شاحنة بحمولة 1680 طن بضائع عامة و7 سيارات ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 جنسية بنما توكيل الجوهرة بعدد 35 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 988 راكبا.