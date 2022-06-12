موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 68139 طن بضائع عامة

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 68139 طن بضائع عامة متنوعة و278 شاحنة و30 سيارة ملاكي وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 7 سفن وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 867 طن بضائع عامة ومتنوعة، 41 شاحنة، 1 سيارة.

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 67272 طن بضائع عامة ومتنوعة، 237 شاحنة، 29 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة WADI ALKARNAK قادمة من فرنسا بحمولة 63000 طن قمح لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، حيث قامت الأجهزة المعنية بالميناء من التأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الادمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وذلك بسحب عينات عشوائية من الشحنة للتأكد من جميع المواصفات والسفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 105 شاحنات بحمولة 3024 طن بضائع عامة ومتنوعة 19 ملاكي و3 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بإجمالي 66 شاحنة بحمولة 1147 طن بضائع عامة ومتنوعة، 19 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة إيلة والعبارة بريدج بإجمالي 4 شاحنات بحمولة 101 طن بضائع عامة و40 شاحنة فارغة، 10 ملاكي

وتم مغادرة العبارة إيلة والعبارة بريدج بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 867 طن بضائع عامة، شاحنة ملاكي وصول وسفر 608 ركاب بموانيها.