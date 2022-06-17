موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 6428 طن بضائع و377 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6428 طن بضائع عامة متنوعة و377 شاحنة و92 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 11 سفينة.



وبلغ غجمالي حركة الصادرات تداول 4191 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 171 شاحنة ، 17 سيارة ، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2237 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 206 شاحنات ، 75 سيارة ملاكي.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبيرس بإجمالي 90 شاحنة بحمولة 1949 طن بضائع عامة ومتنوعة و73 سيارة ملاكي و67 شاحنة فارغة، كما تم مغادرة السفينة الحرية بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 2208 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و7 سيارات ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 32 شاحنة بحمولة 567 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 سيارات ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة بريدج والعبارة سيناء بإجمالي 14 شاحنة بحمولة 228 طن بضائع عامة و60 طن ترانزيت إلى ليبيا و35 شاحنة فارغة ، 2 ملاكي وتم مغادرة بريدج والعبارة سيناء بإجمالي 57 شاحنة بحمولة 1416 طن بضائع عامة و1 ملاكي.

وغادر ميناء السويس السفينة الحرية 2 متجهة الي بورسعيد فارغة وصول وسفر 1505 راكب بموانيها