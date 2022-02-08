موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 64.5 ألف طن بضائع

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 64 ألف و526 طن بضائع عامة ومتنوعة و452 شاحنة و434 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات تداول 576 طن بضائع عامة ومتنوعة و170 شاحنة و4 شاحنات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 63 ألفا و950 طن بضائع عامة ومتنوعة و255 شاحنة و430 سيارة ملاكي ومتواجد 14 سفينة على الأرصفة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة” بحمولة 98 شاحنة منها 18 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة والسفينة “وادي سدر” قادمة من روسيا بحمولة 63000 طن قمح لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، حيث قامت الأجهزة المعنية بالميناء بالتأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالمية وذلك بسحب عينات عشوائية من الشحنة للتأكد من جميع المواصفات.

وتم مغادرة السفينة “الحرية ” بحمولة 73 شاحنة وشاحنة ملاكي وسفينة بحمولة 71 شاحنة و3 ملاكي والسفينة “وادي العرب” فارغة متجهة إلى روسيا والسفينة LEVROSO فارغة متجهة إلى ميناء السويس والسفينة “النوي اكسبريس” متوجهة لميناء ضبا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “عمان” والسفينة “بريدج” ومغادرة السفينة “عمان ” حيث تم استقبال 78 شاحنة بحمولة 950 طن بضائع عامة وتصدير 26 شاحنة بحمولة 576 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE قادمة من جدة بحمولة 412 سيارة ملاكي.