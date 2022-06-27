موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 6255 طن بضائع

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6255 طن بضائع عامة متنوعة و316 شاحنة و40 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 3823 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 168 شاحنة ، 14 سيارة. كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2432 طن بضائع عامة ومتنوعة، 148 شاحنة ، 26 سيارة ملاكي.
حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 97 شاحنة بحمولة 1700 طن بضائع عامة ومتنوعة 4 سيارة ملاكي و 2 شاحنة فارغة والعبارة القاهرة بإجمالي 7 شاحنات بحمولة 124 طن بضائع عامة ومتنوعة 10 ملاكي.
كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 99 شاحنة بحمولة 2448 طن بضائع عامة ومتنوعة 14 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 661 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة فارغة.
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 25 شاحنة بحمولة 558 طن بضائع عامة و50 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا والسودان و12 ملاكي و17 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 714 طن بضائع عامة.
كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 فارغة متجهة إلى جدة والسفينة MAREVAN SWAH فارغة متجهة لعرض البحر.
وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2819 راكبا.