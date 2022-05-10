موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 6240 طن بضائع

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6240 طن بضائع عامة متنوعة و358 شاحنة و80 سيارة ملاكي حيث وصلت 6 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 16 سفينة ، ومن المنتظر دخول 3 سفن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 2971 طن بضائع عامة ومتنوعة و124 شاحنة و16 سيارة ، بينما سجلت حركة الواردات تداول 3269 طن بضائع عامة ومتنوعة و234 شاحنة و64 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بعدد 58 شاحنة بحمولة 1566 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 شاحنات فارغة والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 101 شاحنة بحمولة 1651 طن بضائع عامة ومتنوعة و18 شاحنة فارغة و60 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة أمل بعدد 80 شاحنة بحمولة 1825 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 ملاكي و2 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 17 شاحنة بحمولة 434 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 1 شاحنة بحمولة 10 أطنان بضائع عامة و4 سيارات ملاكي و48 شاحنة فارغة و42 طن سيارات ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 25 شاحنة بحمولة 712 طن بضائع عامة و2 سيارة ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 515 راكبا.