موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 6223 طن بضائع و385 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6223 طن بضائع عامة متنوعة و385 شاحنة و93 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 13 سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 3856 طن بضائع عامة ومتنوعة و164 شاحنة و3 سيارات.

كما بلغت حركة الواردات تداول 2367 طن بضائع عامة ومتنوعة و221 شاحنة و90 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 80 شاحنة بحمولة 1518 طن بضائع عامة ومتنوعة و81 ملاكي و58 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 39 شاحنة بحمولة 734 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنات فارغة وتم مغادرة السفينة أمل بعدد 98 شاحنة بحمولة 2223 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 4 شاحنات بحمولة 115 طن بضائع عامة و31 شاحنة فارغة و9 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة.

كما غادر ميناء السويس السفينة ALLOUF فارغة متجهة إلى جدة.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 450 راكبا بموانئها =ووصول السفينة السياحية STAR CLIPPER الرافعة علم مالطا لميناء سفاجا.