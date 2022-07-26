موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 6025 طن بضائع

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6025 طن بضائع عامة متنوعة و320 شاحنة و64 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4365 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 192 شاحنة ، 34 سيارة . كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 1660 طن بضائع عامة ومتنوعة، 128 شاحنة ، 30 سيارة ملاكي.
واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 98 شاحنة بحمولة 1396 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 سيارة ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 15 شاحنة بحمولة 122 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية ٢ بإجمالي 70 شاحنة بحمولة 181 طن بضائع عامة ومتنوعة و24 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 104 شاحنات بحمولة 2566 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارة ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 8 شاحنات بحمولة 172 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 سيارات ملاكي.
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 9 شاحنات بحمولة 142 طن بضائع عامة و8 سيارات ملاكي و6 شاحنات فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 10 شاحنات بحمولة 446 طن بضائع عامة وملاكي، ووصول وسفر 1460 راكبا.