موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 5941 طن بضائع

شهدت موانيء البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5941 طن بضائع عامة متنوعة و416 شاحنة و60 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن .

وبلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 15 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 2887 طن بضائع عامة ومتنوعة و157 شاحنة و7 سيارات، بينما بلغت حركة الواردات تداول 3054 طن بضائع عامة ومتنوعة و259 شاحنة و53 ملاكي.

وفي هذا الصدد أستقبل ميناء سفاجا السفينة BOS BROOK توكيل يونيفرسال قادمة من بورسعيد لشحن فوسفات والسفينة “بوسيدن اكسبريس “بعدد 87 شاحنة بحمولة 1625 طن بضائع عامة ومتنوعة و47 سيارة ملاكي و30 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 51 شاحنة بحمولة 1075 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة” أمل “بعدد 98 شاحنة بحمولة 2356 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 16 شاحنة بحمولة 354 طن بضائع عامة و6 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 531 طن بضائع عامة. وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 597 راكبا بموانئها.