موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 5876 طن بضائع و283 شاحنة

شهدت موانيء البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5876 طن بضائع عامة متنوعة و283 شاحنة و150 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 3439 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 135 شاحنة ، سيارة ملاكي . كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2437 طن بضائع عامة ومتنوعة، 148 شاحنة ، 149 سيارة ملاكي.
واستقبل ميناء سفاجا العبارة القاهرة فارغة والسفينة أمل بإجمالي 102 شاحنة بحمولة 2114 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 سيارات ملاكي، كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 98 شاحنة بحمولة 2736 طن بضائع عامة ومتنوعة.
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة أيلة بإجمالي 15 شاحنة بحمولة 220 طنا، 103 أطنان بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و145 سيارة ملاكى و31 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة آيلة بإجمالي 37 شاحنة بحمولة 703 أطنان بضائع عامة وسيارة ملاكي.
وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1467 راكبا.