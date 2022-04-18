موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 52 ألف طن بضائع و318 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر ، اليوم الإثنين ، نشاطا ملحوظاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تداول 52570 طن بضائع عامة متنوعة و318 شاحنة و12 سيارة ملاكي ووصول وسفر 7 سفن.

وأعلنت الهيئة وصول 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وإجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 11 ، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات 52062 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و11 سيارة.

كما وصلت حركة الواردات لتداول 508 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة و1 ملاكي.

وفي هذا الصدد غادر ميناء سفاجا السفينة INC FORTUNE الرافعة علم سنغافورة بحمولة 46000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2697 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 ملاكي وتم أيضا مغادرة السفينة الحرية بعدد 74 شاحنة بحمولة 1806 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 9 شاحنات فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 508 أطنان بضائع عامة و43 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1559 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 528 راكبا.