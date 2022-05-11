موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 50 ألف طن بضائع عامة اليوم

شملت تصدير 45000 طن فوسفات من ميناء سفاجا

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 50 ألف طن بضائع عامة اليوم
نادية سلام

نادية سلام

11:59 ص, الأربعاء, 11 مايو 22

شهدت موانئ البحر الاحمر نشاطا ملحوظا في حركة صادرات البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، وتم تداول 50121 طن بضائع عامة متنوعة و 276 شاحنة و 29 سيارة ملاكي وسجلت وصول و مغادرة 6 سفن خلال اليوم.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” وعدد 89 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة ومتنوعة و 15 ملاكي و 9 شاحنات فارغة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 77 شاحنة بحمولة 1705 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 10 سيارات ملاكي و 4 شاحنات فارغة والسفينة MAGNUM ENERGY توكيل ميد شيبنج، تصدر 45000 طن فوسفات إلى الهند.

بلغت السفن المتراكية على الارصفة  16 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

بلغت حركة الصادرات تداول 48336 طن بضائع عامة ومتنوعة و 146 شاحنة و 12 ملاكي بينما بلغت حركة الواردات تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة و 17 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال عدد 8 شاحنات بحمولة 100 طن بضائع عامة و 52 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا  و 2 ملاكي و 24 شاحنة فارغة وتصدير عدد 65 شاحنة بحمولة 1631 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.. وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 877 راكبا بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

11:59 ص, الأربعاء, 11 مايو 22