موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 50 ألف طن بضائع عامة اليوم

شهدت موانئ البحر الاحمر نشاطا ملحوظا في حركة صادرات البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، وتم تداول 50121 طن بضائع عامة متنوعة و 276 شاحنة و 29 سيارة ملاكي وسجلت وصول و مغادرة 6 سفن خلال اليوم.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” وعدد 89 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة ومتنوعة و 15 ملاكي و 9 شاحنات فارغة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 77 شاحنة بحمولة 1705 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 10 سيارات ملاكي و 4 شاحنات فارغة والسفينة MAGNUM ENERGY توكيل ميد شيبنج، تصدر 45000 طن فوسفات إلى الهند.

بلغت السفن المتراكية على الارصفة 16 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

بلغت حركة الصادرات تداول 48336 طن بضائع عامة ومتنوعة و 146 شاحنة و 12 ملاكي بينما بلغت حركة الواردات تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة و 17 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال عدد 8 شاحنات بحمولة 100 طن بضائع عامة و 52 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 2 ملاكي و 24 شاحنة فارغة وتصدير عدد 65 شاحنة بحمولة 1631 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.. وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 877 راكبا بموانيها.